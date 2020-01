Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Fabregas déjà sous le charme de Moreno !

Publié le 3 janvier 2020 à 23h10 par La rédaction

En conférence de presse à la veille d'affronter Reims en Coupe de France, Cesc Fabregas a donné son avis sur le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, Roberto Moreno.