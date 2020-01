Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour cette pépite italienne ?

Publié le 3 janvier 2020 à 23h45 par B.C.

L'intérêt du PSG pour Sandro Tonali se confirme à en croire les médias italiens, mais Leonardo n'est pas seul dans ce dossier.

Considéré comme la nouvelle pépite du football italien, Sandro Tonali ne manque pas de courtisans et devrait quitter Brescia dans les prochains mois, mais son avenir pourrait rapidement être fixé puisque Tuttosport annonçait il y a quelques jours que Massimo Cellino, président du club italien, pourrait trouver un accord avec un club dès maintenant en vue de la saison prochaine. Et alors que le PSG serait toujours très intéressé par le milieu de 19 ans, Leonardo ne serait pas seul.

L'Inter et la Juve ne lâchent pas Tonali