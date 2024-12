Mercato - PSG : Très bonne nouvelle pour ce transfert de 2025 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de plusieurs indésirables, que ce soit sous la forme d’un transfert définitif ou bien d’un prêt. Cela a notamment été le cas de Carlos Soler, cédé en prêt du côté de West Ham. Et alors que les performances du milieu espagnol sont encourageantes, les Hammers pourraient potentiellement le recruter définitivement.

Le PSG va avoir un gros chantier l’été prochain. Et pour cause, le club de la capitale a cédé de nombreux joueurs en prêt au cours du dernier mercato estival. Xavi Simons, Cher Ndour, Juan Bernat, ou encore Renato Sanches ont été prêtés aux quatre coins de l’Europe, et devraient tous revenir à Paris d’ici quelques mois.

Soler s’épanouit à West Ham

Mais cela concerne également Carlos Soler. Désormais âgé de 27 ans, le milieu de terrain espagnol n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique, et a été envoyé en prêt du côté de West Ham. Un prêt qui ne contient aucune option d’achat quelconque. Comme le rapporte The Standard, la relation entre Soler et les Hammers évolue positivement, et le joueur prêté par le PSG enchaîne les prestations intéressantes.

Vers un transfert définitif de l’Espagnol

L’entraîneur de West Ham, Julen Lopetegui, apprécie réellement Carlos Soler, et a placé l’Espagnol devant Lucas Paqueta dans la hiérarchie de ses milieux de terrain. Surtout, le club londonien envisage sérieusement à convertir le prêt de Soler en un transfert définitif. Affaire à suivre de près...