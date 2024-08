Mercato - PSG : Transfert à 65M€, une offre est confirmée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de nombreuses semaines, le nom de Victor Osimhen a circulé du côté du PSG. Et jusqu'au dernier moment, l'attaquant nigérian peut encore quitter Naples. D'ailleurs, une offre d'Al-Ahli estimée à 65M€ a été transmise, tandis que Chelsea continue de rester à l'affût dans ce dossier. Ce qui ne semble pas être le cas du club parisien.

Le cas Victor Osimhen fait parler depuis l'ouverture du mercato. Il faut dire que son départ de Naples a rapidement été évoqué et l'arrivée de Romelu Lukaku, réclamée par Antonio Conte, semble encore plus sceller le départ de l'international nigérian. Et alors que le PSG a longtemps été présenté comme l'un des favoris pour le transfert d'Osimhen, c'est l'Arabie Saoudite qui est désormais idéalement placée.

Mercato - PSG : Il lâche une réponse cash pour son transfert https://t.co/iHJnMbTLbH pic.twitter.com/mFbGHQzhTw — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Al-Ahli fait le forcing pour Osimhen, Chelsea à l'affût

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Al-Ahli a transmis une offre de 65M€ acceptée par Naples. Désormais, le club saoudien tente de convaincre Victor Osimhen de quitter l'Europe où Chelsea continue de rester à l'affût pour un éventuel transfert avant vendredi soir.

C'est terminé pour le PSG ?

En revanche, le PSG ne semble plus dans le coup pour le recrutement de Victor Osimhen. Aucune offre n'a été transmise par le club parisien auprès de Naples. Et visiblement, ce ne sera pas le cas d'ici vendredi soir.