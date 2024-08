Mercato : Annoncé au PSG, il reçoit une «offre très importante»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG pour un retour incroyable, Kingsley Coman ne devrait finalement pas signer dans son club formateur. Néanmoins, son départ est quand même plus que probable puisque le Bayern Munich aurait reçu une offre très importante en provenance d'Al-Hilal pour le transfert de l'ailier français.

En quête de renforts offensifs, le PSG pourrait encore dégainer dans les prochains jours pour se renforcer par le biais d'un transfert de dernière minute. L'arrivée d'un ailier est notamment attendue, et durant le mercato, la piste menant à Kingsley Coman a notamment circulé. Et pour cause, le joueur formé au PSG a décidé de quitter le Bayern Munich, mais la tendance ne serait pas à un retour à Paris. Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, c'est même Al-Hilal qui est désormais en pole position dans ce dossier.

Coman vers Al-Hilal ?

« Ça fait plusieurs semaines que les Saoudiens travaillent sur l’arrivée de Kingsley Coman. Sauf que lui ne voulait absolument pas quitter le Bayern Munich, encore moins pour aller en Arabie Saoudite. Sauf qu’il voit depuis quelques semaines le Bayern négocier avec des clubs et ouvrir la porte à un départ. Donc finalement il s’est dit que comme le début de saison ne se passait pas comme il le voulait, c’est peut-être l’année ou jamais pour partir et prendre un gros contrat ailleurs », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Choc, avant de poursuivre.

«L’offre d’Al-Hilal est très importante»

« Il n’a pas encore dit oui à l’Arabie Saoudite. Il attend de voir ce qu’il va se passer lors des prochains jours. Vendredi c’est la fin du mercato, en Arabie Saoudite ce sera le 2 septembre. Donc il peut attendre la fin des marchés européens pour se décider. Liverpool est dans la danse, mais le problème c’est que l’offre d’Al-Hilal est très importante pour le Bayern, donc ce n’est pas sûr qu’ils acceptent de vendre Coman à Liverpool plutôt qu’à Al-Hilal », ajoute Loïc Tanzi.