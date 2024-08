Mercato - PSG : Transfert à 60M€, il a donné son accord

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a recruté João Neves. Le club de la capitale a déboursé 70M€ bonus compris pour convaincre le Benfica Lisbonne de céder son crack. Mais après avoir déboursé une grosse somme pour le Portugais, le champion de France pourrait également récolter environ 60M€ pour la vente de Manuel Ugarte. Manchester United est notamment intéressé par l’Uruguayen, qui a déjà donné son accord pour rejoindre les Red Devils.

La saison prochaine, les supporters du PSG pourront observer un nouveau crack sous leurs couleurs. Après plusieurs semaines de négociations, le club de la capitale a réussi à mettre la main sur João Neves. Ce dernier est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne, contre un chèque de 70M€ bonus compris.

Mercato - PSG : C'est terminé, Guardiola confirme un transfert à 95M€ https://t.co/wZidvfWFte pic.twitter.com/cAHJ3rXdsC — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Neves pourrait remplacer Ugarte

L’été dernier, le PSG était déjà venu se servir au Portugal pour renforcer son milieu de terrain. Le club de la capitale avait recruté Manuel Ugarte pour 60M€ au Sporting Lisbonne. Mais seulement une saison plus tard, l’Uruguayen pourrait déjà faire ses valises. Luis Enrique ne compterait plus forcément sur lui et João Neves est son remplaçant naturel.

Ugarte a donné son accord à Manchester United

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United est très intéressé par Manuel Ugarte. Le club anglais est en négociations depuis plusieurs semaines avec le PSG, mais aucun accord n’aurait été trouvé au sujet de l’indemnité de transfert. Paris veut récupérer au minimum 60M€ pour son milieu de terrain. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, le Parisien aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Red Devils.