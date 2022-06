Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour Renato Sanches

Publié le 29 juin 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Protégé de Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC en 2019 pour 20M€, Renato Sanches pourrait bientôt débarquer au Paris Saint-Germain. Selon nos informations le club parisien a les faveurs du milieu de terrain portugais et une offre de 10M€ a même été transmise, même si les Lillois espèrent pour le moment tirer plus d’argent de ce possible départ.

Le nouveau Paris Saint-Germain commence à prendre forme. Si Antero Henrique n’est qu’au début de son énorme opération ventes, du côté de Luis Campos on a déjà bouclé un dossier important. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le nouveau boss du recrutement parisien tient en main Vitinha, qui rejoindra le PSG en provenance du FC Porto pour un montant de 40M€. Mais c’est très loin d’être terminé ! Un nouveau dossier chaud s’ouvre, puisque selon nos informations une offre de 10M€ a été formulée au LOSC, pour acheter la dernière année de contrat de Renato Sanches. Ce dernier souhaite rejoindre le PSG, alors même que d’autres clubs le courtisaient depuis plusieurs mois.

Milan s’avoue déjà vaincu

C’est le cas de l’AC Milan, où Paolo Maldini semblait travailler sur le dossier depuis cet hiver. Dans le nord de l’Italie on semble avoir senti le vent changer, puisque Tuttosport explique que les Milanais envisageraient d’autres renforts pour le milieu de terrain. Cela serait notamment le cas d’un Tommaso Pobega prêté au Torino cette saison, mais également de Yacine Adli, qui avait été acheté puis laissé en prêt aux Girondins de Bordeaux.

Renato Sanches est promis au PSG

Plusieurs médias transalpins confirment d’ailleurs nos informations, comme Gianluca Di Marzio, qui donne Renato Sanches pour perdu pour l’AC Milan. D’après le journaliste de Sky Sport Italia , le milieu portugais devrait bien quitter le LOSC lors de ce mercato estival, mais pour rester en France et donc s’engager en faveur du PSG. Un accord verbal est même annoncé entre les deux parties, avec Renato Sanches qui pourrait donc devenir le nouveau compère de Marco Verratti dans l’entrejeu.

