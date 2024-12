Mercato - PSG : Tout est relancé pour Salah ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Légende absolue de Liverpool, Mohamed Salah arrive en fin de contrat à l’issue de cette saison. Alors que l’ailier égyptien avait tenu des propos énigmatiques sur un possible départ en juin prochain, son nom a rapidement été associé au PSG. Cependant, les discussions ont repris avec le club anglais en vue d’une prolongation, bien que rien ne soit acté pour le moment. Explication.

Le PSG pourrait-il revenir en arrière au niveau de son projet, et accueillir une nouvelle star au sein de son effectif ? Si le groupe parisien est désormais composé de jeunes éléments très prometteurs, dernièrement, c’est Mohamed Salah (Liverpool) qui a été associé au club de la capitale. Et pour cause, la légende égyptienne arrive en fin de contrat chez les Reds.

Salah sur le départ à Liverpool ?

Après la belle victoire de Liverpool face à Manchester City (le 1er décembre dernier), Mohamed Salah lâchait une déclaration énigmatique quant à son avenir dans la Mersey : « C’était dans ma tête, que, jusqu’à présent, c’était peut-être le dernier match face à Manchester City que je jouais pour Liverpool, donc je vais en profiter. L’ambiance était incroyable, donc je vais profiter de chaque seconde ici et si nous gagnons simplement le championnat, nous verrons ce qui se passera. » Si le PSG a rapidement été associé à une possible signature de Salah, le président Nasser Al-Khelaïfi a rapidement démenti cette rumeur.

Rien n’est acté pour la prolongation de l’Égyptien

« J'aime Salah, aussi parce qu'il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Premier League avec Liverpool. J'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Donc nous n'avons jamais parlé de lui. Je respecte Liverpool et je respecte le joueur, il a un contrat avec Liverpool et nous n'avons jamais parlé avec lui », a lâché le président parisien. Ce dimanche, The Mirror a finalement révélé que Salah était proche de prolonger avec Liverpool. Mais selon le journaliste Ben Jacobs, si des discussions positives ont eu lieu entre les deux parties, rien n’est encore acté dans ce dossier. A suivre...