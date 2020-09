Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva en veut à deux personnes…

Publié le 1 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Parti libre du PSG après être arrivé au terme de son contrat, Thiago Silva n’a pas digéré l’attitude de Leonardo à son égard. Et il semble qu’il n’ait pas non plus porté l’un de ses anciens entraîneurs dans son cœur…

Vendredi dernier, Chelsea a officialisé le recrutement de Thiago Silva, qui s’est engagé gratuitement avec les Blues après être arrivé en fin de contrat avec le PSG. D’ailleurs, son départ du Parc des Princes fait désormais couler beaucoup d’encre, puisque l’agent du défenseur brésilien a indiqué que Leonardo lui avait finalement formulé une offre de prolongation de contrat après lui avoir pourtant signifié son départ du PSG il y a de nombreuses semaines. Et Thiago Silva n’a pas digéré…

Leonardo et Emery en prennent pour leur grade