Mercato - PSG : Six joueurs vont claquer la porte ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, six joueurs vont quitter le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolongent pas d'ici-là. En plus de Kylian Mbappé (25 ans), le club de la capitale pourrait perdre à la fois Layvin Kurzawa (31 ans), Keylor Navas (37 ans), Sergio Rico (30 ans), Ethan Mbappé (17 ans) et Alexandre Letellier (33 ans) cet été.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 parisien a rempilé de deux saisons. Si une option d'une année supplémentaire a été négociée, Kylian Mbappé a préféré ne pas activer cette clause. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France est dans la dernière année de son engagement actuellement.

Mercato - PSG : «Je mérite l’argent», Mbappé prolonge et touche un pactole ! https://t.co/OYvQyUYPrK pic.twitter.com/LzJTLwXmec — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Les frères Mbappé sont en fin de contrat le 30 juin

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. D'ailleurs, la star de 25 ans peut déjà négocier un transfert à 0€ avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier. Et il n'est pas le seul.

Idem pour Kurzawa, Navas, Rico et Letellier

En plus de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa (31 ans), Keylor Navas (37 ans), Sergio Rico (30 ans), Ethan Mbappé (17 ans) et Alexandre Letellier (33 ans) seront également libres le 1er juillet s'ils ne signent pas un nouveau contrat avec le PSG. Reste à savoir si le club de la capitale prolongera ses six joueurs d'ici cet été.