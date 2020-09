Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rudi Garcia calme le jeu pour Houssem Aouar !

Publié le 6 septembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG, Houssem Aouar attire les convoitises des grands clubs européens. Le club de la capitale doit faire face à la concurrence de la Juventus ou d'Arsenal, mais Aouar pourrait aussi rester à l'OL à en croire Rudi Garcia.

Après une première finale en Ligue des Champions, le PSG ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Pour conserver sa compétitivité et enfin décrocher le Graal, le club de Nasser al-Khelaïfi souhaite se renforcer durant le mercato. Si Sergio Rico continuera son aventure la saison prochaine dans la capitale, Leonardo cherche aussi à se renforcer au milieu de terrain. Et parmi les cibles du mercato, on retrouve Houssem Aouar comme vous l'a révélé le 10 Sport dès janvier.

« Avec le Covid, on ne sait pas s'il y aura des offres comme chaque saison »