Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski est sous pression !

Publié le 28 février 2022 à 11h45 par A.C.

Robert Lewandowski semble déterminé à quitter le Bayern Munich à un an et demi de la fin de son contrat, avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui semblent être prêts à l’accueillir les bras ouverts.

Si les jeunes Kylian Mbappé et Erling Haaland font énormément parler de leur avenir, les vétérans comme Robert Lewandowski pourraient également être des acteurs importants du prochain mercato. Le Polonais semble en effet déterminé à quitter le Bayern Munich à la fin de la saison et plusieurs clubs se sont déjà positionnés pour le recruter. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com cherche un potentiel successeur à Mbappé ! Mais le PSG devra en découdre surtout avec le Real Madrid, un club qui semble particulièrement plaire à Lewandowski.

Le Bayern Munich n’a pas perdu espoir pour Lewandowski