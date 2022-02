Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étonnante réponse de Lewandowski sur son avenir !

Publié le 27 février 2022 à 12h15 par T.M.

Alors que Robert Lewandowski fait partie des options du PSG pour la succession de Kylian Mbappé, la situation du Polonais au Bayern Munich interpelle.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. Si le PSG garde espoir de le prolonger, il faut également se préparer au pire et à un départ du Français. Ainsi, la succession de Mbappé est un sujet qui revient de plus en plus souvent et plusieurs noms sont évoqués. Si la priorité semble être Erling Braut Haaland, le10sport.com vous avait expliqué que Robert Lewandowski est également une option pour le PSG. Actuellement, le Polonais est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, mais il pourrait bien y avoir une ouverture…

Une prolongation pour Lewandowski ?