Mercato - PSG : Ces révélations sur le gros coup de l'Atlético avec Cavani !

Publié le 5 janvier 2020 à 19h15 par J.-G.D. mis à jour le 5 janvier 2020 à 19h19

À la recherche d’un nouvel attaquant de renom, Diego Simeone désirerait enrôler Edinson Cavani. Et une délégation de l’Atlético de Madrid serait rendue à Paris ces derniers jours.

Libre de tout engagement d’ici quelques mois, Edinson Cavani peut désormais négocier avec l’un de ses prétendants. Et le principal courtisan de l’attaquant du PSG se nomme l’Atlético de Madrid. Tout serait d'ailleurs d'ores et déjà bouclé pour l’arrivée d’ El Matador dans la capitale espagnole d'après Gianluca Di Marzio. Une réelle satisfaction aux yeux de Diego Simeone, désireux d’attirer un buteur de classe mondiale. Et les Colchoneros auraient pris les devants pour enfin attirer Cavani...

Cavani à l'Atlético pour deux ans