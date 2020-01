Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet pour le départ de Cavani !

Publié le 4 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Alors qu'Edinson Cavani reste dans le viseur de l'Atlético de Madrid, plusieurs dirigeants du club espagnol auraient fait le déplacement jusqu'à Paris ce samedi pour faire avancer ce dossier.

À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourrait quitter la capitale dès cet hiver puisque l'international uruguayen serait la priorité de Diego Simeone pour renforcer le secteur offensif de l'Atlético de Madrid. Interrogé sur l'avenir du Matador ce samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel a pourtant assuré qu'il n'imaginait pas son attaquant quitter le PSG en janvier : « C’était dur pour lui d’avoir une blessure et d’être blessé plusieurs fois. Il a perdu le rythme. Mais il est là, dans un bon état d’esprit. On a besoin des deux (avec Paredes, NDLR), j’ai confiance en eux. Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison ». Malgré cette sortie, l'avenir d'Edinson Cavani au PSG serait toujours aussi incertain.

L'Atlético à Paris pour Cavani ?