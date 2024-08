Mercato - PSG : Retournement de situation avec cette star ?

Jean de Teyssière

En recherche d’un attaquant depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG a longtemps coché le nom de Jadon Sancho. L’international anglais devrait quitter le club de Manchester United cet été et il était question qu’il file pour la Juventus Turin. Finalement, il pourrait rester en Angleterre et rejoindre Chelsea…

Le mercato parisien a été très calme et les deux premiers matchs de Ligue 1 montrent que tout semble déjà bien huilé. Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué sont les nouveaux joueurs parisiens et en ce dernier jour de mercato, l’une des pistes parisiennes anime fortement ces ultimes heures.

Mercato : Le PSG prêt à faire un sacrifice pour ce transfert ? https://t.co/63UdAEwQws pic.twitter.com/iqdSbwKEMb — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Sancho va quitter Manchester United

Auteur d’une belle saison en prêt avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho est retourné à Manchester United. Mais il ne devrait pas y faire long feu. L’international anglais est sur le départ et lui-même souhaiterait quitter le club mancunien. Le PSG, la Juventus et Chelsea sont sur le dossier et ces dernières heures, tout pourrait basculer.

Sancho finalement vers Chelsea ?

Mercredi, des rumeurs laissaient entendre que Jadon Sancho pourrait être prêté à la Juventus Turin, avec une obligation d’achat. Mais depuis quelques instants, tout aurait changé puisque d’après Fabrizio Romano, Chelsea pourrait rafler la mise. Les conditions seraient similaires mais le prix proposé par Chelsea serait supérieur à celui de la Juventus. Jadon Sancho aimerait d’ailleurs rejoindre le club londonien. En tout cas, le PSG semble bel et bien hors course.