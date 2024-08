Transfert de dernière minute au PSG, il annonce la fin !

Axel Cornic

Avec la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos, qui sera absent pour une durée de trois mois, le Paris Saint-Germain est reparti sur le marché des transferts pour renforcer son attaque. Ainsi, une approche aurait été faite pour Ademola Lookman de l’Atalanta, qui aurait même boycotté les derniers entrainements pour tenter de forcer son transfert.

Le mercato parisien ne semble pas être terminé, puisque d’ici ce vendredi soir on pourrait avoir encore quelque surprises. C’est le cas en attaque, ou la récente blessure de Gonçalo Ramos a rebattu les cartes et qui pourrait donc pousser le PSG à s’activer pour lui trouver un remplaçant, même si Luis Enrique aimerait choisir une solution interne.

Le PSG veut Lookman

Ainsi, une piste a fait surface ces derniers jours avec Ademola Lookman, grand héros de la dernière finale de Ligue Europa pour l’Atalanta. Attaquant très polyvalent, il aurait été approché par le PSG à la mi-juillet, ce qui l’aurait poussé à entrer en conflit avec son propre club. Il n’a en effet pris part à aucun des deux premiers matchs de la saison en Serie A et en Italie on assure également qu’il aurait boycotté plusieurs entrainements, espérant pouvoir faire bouger les choses et ainsi rejoindre Paris.

Tout rentre dans l’ordre à l’Atalanta ?

Mais ce dossier semble bel et bien se compromettre. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Ademola Lookman aurait retrouvé le reste du groupe aux entrainements ce jeudi, mais il ne fait pas partie du groupe pour sa première rencontre de Serie A cette saison, face à l’Inter ce vendredi. En conférence de presse Gian Piero Gasperini n’a logiquement pas pu échapper aux questions concernant l’avenir de son joueur et il confirme son retour dans le groupe, ce qui pourrait bien mettre fin aux rêves du PSG. « Lookman est revenu à l’entrainement hier (mercredi), a fait une séance d'entraînement et en fera une autre aujourd'hui. Ensuite, nous verrons... » a déclaré le coach du club bergamasque, d’après Sky Sport Italia.