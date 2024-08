Mercato - OM : Un joueur va plomber son propre transfert ?

Axel Cornic

Prêté à plusieurs reprises ces dernières saisons, Pol Lirola ne devrait pas avoir sa place dans l’équipe de Roberto De Zerbi, qui l’a pourtant bien connu à Sassuolo. Le latéral droit semble en effet être poussé vers la sortie, alors même que ce poste s’est affaiblie cet été avec le départ de Jonathan Clauss vers l’OGC Nice.

Arrivé en janvier 2021 de la Fiorentina, avec d’ailleurs des débuts plutôt intéressants, Pol Lirola n’a pas connu la stabilité souhaitée ces dernières saisons. L’Espagnol a en effet enchainé les prêts avec notamment Elche ou plus récemment Frosinone, sans jamais réussir à convaincre l’OM comme d’autres clubs. Revenu au début de l’intersaison, il devrait vraisemblablement animer cette fin de mercato, qui fermera ses portes ce vendredi à 23h.

Folie sur le mercato, l'OM prépare encore 5 transferts ! https://t.co/RXUfDycxUX pic.twitter.com/91VD3X30QC — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Lirola n’aurait toujours pas sa place à l’OM

Certains pensaient que les retrouvailles avec Roberto De Zerbi pouvaient le relancer, mais Lirola ne semble toujours pas être dans les plans de l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria souhaiterait justement le vendre pour recruter un autre latéral droit, avec deux pistes claires qui mèneraient à Lorenz Assignon du Stade Rennais ou à Kiliann Sildillia de Fribourg. Mais du côté du joueur on ne semble pas si pressé de quitter Marseille, où il a d’ailleurs fêté une titularisation lors de la première journée de Ligue 1, face au Stade Brestois (1-5).

Lirola pas convaincu par un transfert en Turquie ?

En juillet dernier, La Provence nous apprenait que dans l’entourage de Pol Lirola on ne le voyait pas vraiment quitter l’OM au cours de ce mercato estival. Et cette tendance semble se préciser, puisque RMC Sport annonce que s’il possède une option pour quitter Marseille et poursuivre sa carrière en Turquie, il ne serait pour le moment pas convaincu du tout par cette option. A noter que le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 2M€ sur le marché des transferts.