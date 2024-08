Mercato : Transfert imminent, l’OM a eu chaud !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des tauliers de la défense ces dernières saisons, Samuel Gigot ne devrait pas survivre à la révolution menée par Roberto De Zerbi. Poussé vers la sortie, il serait vraisemblablement sur le point de signer un contrat de trois ans avec la Lazio, une destination qui ne se serait précisé que ces toutes dernières heures.

Ça bouge à Marseille en cette fin du mercato avec un départ qui pourrait bien se préciser. Pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Samuel Gigot serait sur le point de quitter l’OM pour découvrir un nouveau championnat, avec la Serie A. Plusieurs médias annoncent en effet une signature imminente du côté de la Lazio, où il devrait prendre la place de Nicolo Casale, qui devrait de son côté prendre la direction de Bologna.

Départ imminent à l’OM ?

D’après les informations de Sky Sport Italia, ce départ devrait rapporter près de 3M€ à l’OM, avec Samuel Gigot qui devrait signer un contrat de trois ans en faveur du club romain. Le Français avait pourtant d’autres options pour quitter Marseille, avec notamment une belle offre pour rejoindre la Saudi Pro League.

Gigot n’était pas convaincu par la Lazio

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la destination romaine ne semblait pas convaincre Gigot initialement. Cela serait notamment lié aux sirènes de l’Arabie Saoudite et de ses millions, mais finalement il aurait changé d’avis ces toutes dernières heures et donné son accord à la Lazio, avec donc un départ de l’OM deux ans et demi après son arrivée.