Mercato - OM : Son départ bat de l’aile, il prend rendez-vous avec De Zerbi !

Thomas Bourseau

Jordan Veretout (31 ans) pourrait vivre ses dernières heures à l’OM. Ce serait l’issue idéale aux yeux de la direction du club marseillais qui souhaiterait se séparer de l’international français. Le Stade Rennais ne serait néanmoins pas en mesure d’assumer une telle opération, remettant en question le départ de Veretout qui semble d'ailleurs avoir un plan d’action précis pour Roberto De Zerbi.

Deux saisons et puis s’en va ? Jordan Veretout débarquait à l’été 2022 de la Roma et quittait donc José Mourinho pour Igor Tudor. A l’OM, l’international français n’a pas tardé à se faire une place dans le onze de départ du Croate. Toutefois, une nouvelle ère sportive a été lancée à l’Olympique de Marseille depuis la prise de fonctions de l’entraîneur Roberto De Zerbi fin juin. Et Veretout ne ferait pas partie de ses plans.

Le Stade Rennais trop juste pour le transfert de Jordan Veretout ?

C’est du moins ce que laisse clairement entendre son statut d’indésirable et sa présence dans le loft mis en place par la direction qui lui vaut un déclassement avec l’équipe réserve. Jordan Veretout (31 ans) est amené à aller voir ailleurs. Et alors que le mercato estival fermera ses portes le 30 août au soir, le temps ne joue certainement pas en la faveur de l’Olympique de Marseille. D’autant plus que d’après L’Équipe, l’opération Veretout serait économiquement inaccessible pour le Stade Rennais, sa seule piste concrète à l’instant T.

Veretout ne compte pas ses efforts à l’entraînement pour faire mentir De Zerbi !

RMC Sport dévoilait dernièrement que Jordan Veretout aimerait prouver à Roberto De Zerbi qu’il peut l’inclure dans ses plans pour ce qui sonnerait alors comme sa dernière saison à l’OM, vu que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain. C’est pourquoi le milieu de terrain français travaillerait avec le plus grand professionnalisme à l’entraînement afin d’inverser la tendance.