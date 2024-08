Mercato - OM : Un transfert bientôt bouclé grâce à un proche de Longoria !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria s’est bâti une véritable garde rapprochée autour de lui depuis fin novembre et l’arrivée de Medhi Benatia en tant que conseiller sportif et bras droit. Le président de l’Olympique de Marseille dispose depuis peu d’un conseiller institutionnel et sportif en la personne de Fabrizio Ravanelli. L’ancien joueur de l’OM aurait d’ailleurs joué un rôle important dans le départ imminent de Samuel Gigot à la Lazio..

Il aura fallu deux mois à l’OM pour entrevoir une possibilité de vente de Samuel Gigot sur ce mercato. Comme L’Équipe le rappelle dans ses colonnes du jour ce jeudi, les hauts représentants de l’Olympique de Marseille auraient tenté de placer le défenseur de 30 ans à Trabzonspor fin juin pour une somme de 3,6M€ sans s’entretenir avec le principal intéressé au préalable. Ce dernier a donc refusé de relever ce challenge, recherchant un défi plus attrayant sportivement parlant.

Ravenelli à Gigot : «Tu serais très bien en Serie A !»

Ces derniers jours, Samuel Gigot et son entourage auraient beaucoup échangé avec des formations italiennes. Incluse dans le loft peuplé de joueurs indésirables du point de vue de Roberto De Zerbi, la recrue défensive de 2022 est priée de trouver un point de chute par sa direction depuis de longues semaines désormais. L’Équipe explique même que Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM depuis cet été et donc proche du président Pablo Longoria, aurait fait passer le message suivant à Gigot samedi dernier lors d’une entrevue. « Tu serais très bien en Serie A ! ».

Gigot à un pas de la Lazio ?

Toutefois, de par son salaire conséquent à l’OM, tous les pensionnaires de l’élite du football italien ne peuvent pas s’offrir Samuel Gigot. C’est entre autres le cas de Lecce, du Torino ou de Bologne d’après L’Équipe, ne disposant pas d’une marge financière suffisante. Néanmoins, les paroles de Fabrizio Ravanelli ont tout de même fait écho dans l’esprit de Gigot qui se rapprocherait les heures passant de la Lazio à Rome…