Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... L'énorme mise au point du clan Mbappé sur son choix !

Publié le 21 mai 2022 à 15h15 par Dan Marciano

A en croire plusieurs médias, Kylian Mbappé est parti pour prolonger son contrat avec le PSG. Mais contacté par la presse espagnole, son entourage a tenu à clarifier la situation.

« Il n'y a plus de doute, Kylian Mbappé va rester à Paris et prolonger au PSG . » Spécialisé dans les transferts de joueurs, Gianluca Di Marzio a été le premier à publier la nouvelle. Une information confirmée ensuite par le journaliste Romain Molina, mais aussi par RMC Sport. Agé de 23 ans, Mbappé aurait donc décidé de poursuivre son aventure au PSG et de repousser les avances du Real Madrid. Aucun contrat n'aurait encore été signé, mais le joueur semble avoir, enfin, pris sa décision.

Le clan Mbappé dément les informations de Di Marzio

Immédiatement après la parution de ces informations, le quotidien espagno l Marca a contacté des proches de Kylian Mbappé pour en savoir plus sur son avenir. Selon son entourage, la question de son avenir n'aurait pas encore été résolue, comme l'avait laissé pourtant entendre Gianluca Di Marzio. Les sources contactées précisent que le joueur est toujours dans une position « attentiste ». Reste à savoir si Mbappé brisera le silence après la rencontre face à Metz ce samedi.