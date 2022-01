Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... Ça se bouscule pour cet attaquant de L1 !

Publié le 20 janvier 2022 à 21h10 par A.D.

Très en vue du côté du LOSC, Jonathan David suscite l'intérêt du PSG, de Newcastle et de l'Inter, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon la presse canadienne, d'autres écuries européennes, telles que le FC Barcelone et le Real Madrid seraient également sur les traces du buteur de 22 ans.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jonathan David a tapé dans l'oeil de Leonardo. Alors qu'il aura un bon de sortie à l'été 2022, le buteur du LOSC suscite l'intérêt du directeur sportif du PSG. Selon nos informations du 16 novembre, Newcastle et l'Inter sont également à l'affût pour Jonathan David. Toutefois, ces deux clubs ne seraient pas les seuls à pouvoir jouer un mauvais tour au PSG sur ce dossier.

Une bataille avec le Barça, le Real et les cadors anglais pour Jonathan David ?