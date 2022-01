Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria envoie un message fort sur l'arrivée de Messi !

Publié le 20 janvier 2022 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG lors du dernier mercato estival. Interrogé sur l'arrivée de La Pulga à Paris, Angel Di Maria a lâché toutes ses vérités.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi a tenté pendant plusieurs semaines de trouver un accord contractuel avec le FC Barcelone, sans succès. Condamnée à se trouver un nouveau club lors du dernier mercato estival, La Pulga a signé au PSG. Grâce à ce transfert, Lionel Messi a pu retrouver Angel Di Maria, avec qui il évolue en sélection argentine. Lors d'un entretien accordé à PSG TV , El Fideo s'est livré sur l'arrivée de Lionel Messi au Parc des Princes.

«C'est une bonne chose d'avoir déjà une connexion avec Leo, parce que je le connais»