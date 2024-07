Mercato - PSG : Rabiot peut sauver un transfert XXL ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG a réactivé la piste menant à Joshua Kimmich. Or, le milieu de terrain allemand est également dans les petits papiers du FC Barcelone, au même titre qu'un certain Adrien Rabiot, libre de tout contrat et donc beaucoup plus abordables pour les Catalans qui sont en proie à des difficultés financières. Le Français pourrait donc éloigner la menace barcelonaise pour Kimmich s'il venait à s'engager au Barça.

Alors que Manuel Ugarte n'a pas forcément donné satisfaction pour sa première saison sous le maillot du PSG, le club de la capitale cherche une nouvelle sentinelle. Refroidi par les demandes de Benfica pour la pépite Joao Neves, les dirigeants auraient manifestement relancé le dossier Joshua Kimmich selon RMC Sport . L'Allemand est courtisé.

Un joueur du PSG sort du silence pour l’avenir de Cristiano Ronaldo https://t.co/Xv0SHFAvpf pic.twitter.com/4BBS0Tz8Ra — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Le Barça sur Kimmich

Comme indiqué par Relevo ce samedi, le FC Barcelone s'intéresse à Joshua Kimmich. Les Blaugranas veulent en faire le successeur de Sergio Busquets mais les finances du club pourraient mettre à mal l'opération.

Rabiot, la solution logique pour le Barça ?

Alors, le Barça pourrait décider de se tourner sur Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français est libre de tout contrat et il ne devrait pas signer avec la Juventus. Selon Relevo, il est dans les petits papiers du Barça mais n'est pas une priorité à ce jour. Or, il pourrait rapidement le devenir si la situation économique des Barcelonais ne s'arrange pas. La signature du Français mettrait sans aucun doute fin à la piste Joshua Kimmich, ce qui laisserait une plus large marge de manœuvre au PSG. Le club de la capitale pourrait alors remercier son titi...