Mercato - PSG : Prolongation en vue pour Mbappe ?

28 mai 2021

Certaines révélations sorties aujourd’hui en Espagne permettent de tirer certaines conclusions dans le dossier Mbappe. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien espagnol Marca affirme que le Real Madrid aurait aujourd’hui acquis la conviction que le PSG refuserait d’ouvrir une négociation pour le transfert de Kylian Mbappe et commencerait à perdre confiance sur ce dossier, au point de relancer la piste Haaland. Que faut-il en penser ?

Si Madrid n’y croit plus…

Si cette information s’avère exacte, si le Real commence à renoncer à une offensive sur Kylian Mbappe cet été, ce n’est pas uniquement lié à l’éventuelle fermeté du PSG, qui n’est pas en situation d’être consistant dans cette fermeté du fait de la situation contractuelle du joueur, qui n’a plus qu’un an de contrat. Plus probablement, si Madrid commence à renoncer à Mbappe cet été, c’est que le club merengue anticipe désormais que l’attaquant français prolonge son contrat à Paris.