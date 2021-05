Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Al-Khelaïfi avec Pochettino !

Publié le 28 mai 2021 à 22h45 par A.D.

Tout comme Tottenham, le Real Madrid aimerait s'offrir les services de Mauricio Pochettino cet été. Pour la succession de Zinedine Zidane, Florentino Pérez aurait même fait du coach du PSG sa priorité.

Après seulement quelques mois au PSG, Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises et changer de club dès cet été. Alors que José Mourinho a été remercié au mois d'avril, Daniel Levy n'envisagerait pas vraiment de conserver Ryan Mason sur le long terme. En effet, le président de Tottenham espérerait pouvoir rapatrier Mauricio Pochettino chez les Spurs en vue de la saison prochaine. Pour se faire, Daniel Levy aurait appelé le coach du PSG à plusieurs reprises pour essayer de le convaincre de revenir à Tottenham selon AS . Toutefois, le club londonien ne serait pas seul sur ce dossier et devrait se frotter au Real Madrid de Florentino Pérez.

Mauricio Pochettino, la priorité du Real Madrid ?