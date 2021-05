Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est perdu pour le PSG avec Kylian Mbappé !

Publié le 27 mai 2021 à 7h15 par La rédaction

Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que Kylian Mbappe voulait rester au PSG. Que faut-il en penser ? Décryptage.

Interrogé au micro de Canal+ dimanche soir après la victoire du PSG à Brest (2-0), le président Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair sur l’avenir de Kylian Mbappé, assurant que le joueur voulait bel et bien rester à Paris : « S’il va quitter le PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour Kylian ? C’est sûr ! ». Comment décrypter les propos du président parisien ?

Pas une formule en l’air…

Au-delà de l’optimisme officiel affiché par le président, optimisme de circonstance donc, les mots présidentiels pourraient malgré tout receler une part certaine de vérité. En effet, en fixant des conditions claires en vue d’une prolongation, à savoir un bail de courte durée et un recrutement ambitieux, en ne prenant de surcroit aucune position officielle favorable à un départ au Real, ce que le club merengue attend avant de passer à l’action, Kylian Mbappe confirme qu’il est bel et bien prêt à rester au PSG… La balle semble donc bien dans le camp de la direction parisienne.