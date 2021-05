Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce tombe pour la vente de l’OM !

Publié le 27 mai 2021 à 4h30 par T.M.

En cette fin du mois de mai, une grande annonce était attendue concernant la vente de l’OM. Et ce mercredi, celle-ci est bien arrivée, mais cela n’était pas ce que tout le monde attendait.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vente de l’OM anime l’actualité phocéenne. Et malgré les nombreux démentis, y compris de la part de Frank McCourt, certains persistaient à dire que le club phocéen sera cédé aux Saoudiens et Al-Walid Bin Talal prochainement. D’ailleurs, la fin du mois de mai était même évoquée pour l’officialisation de cette passation de pouvoir à la tête de l’OM. Sur la Canebière, tout le monde retient ainsi son souffle concernant ce dossier XXL et ce mercredi, une grosse réponse est tombée.

« De l’hystérie »