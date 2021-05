Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce crack français envoie un message clair à Pérez !

Publié le 28 mai 2021 à 21h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs du FC Séville, Jules Koundé aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. Présent en conférence de presse avec l'équipe de France ce vendredi, le défenseur de 22 ans a lâché ses vérités sur son avenir.

Auteur d'une saison brillante avec le FC Séville, Jules Koundé a séduit Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de le convoquer pour disputer l'Euro cet été. En plus de Didier Deschamps, Florentino Pérez serait également tombé sous le charme de Jules Koundé. Alors que Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement le 30 juin, le président merengue penserait à recruter le crack de 22 ans cet été pour pallier le possible départ de son capitaine. Présent en conférence de presse avec les Bleus ce vendredi, Jules Koundé a fait un point sur son avenir, ouvrant clairement la porte à un changement de cap cet été.

«Je serai peut-être amené à bouger cet été, mais...»