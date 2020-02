Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba ne bouclera pas son transfert si facilement…

Publié le 18 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG ferait partie des prétendants en course pour arracher la signature de Paul Pogba, Manchester United ne semble pas disposé à laisser filer l’international français sans se défendre.

Ces derniers jours, Mino Raiola avait mis de l’huile sur le feu concernant l’avenir de Paul Pogba. L’international français, pisté par le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus, envisagerait un départ en fin de saison comme l’a laissé entendre son agent : « Il est à Manchester United. Une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions et pas le titre en Premier League non plus. Je ne peux pas dire qu’il est content. Paul veut rester à un niveau élevé ». Des déclarations qui n’ont pas été bien accueillies du côté de Manchester United, et notamment chez l’entraîneur des Red Devils , Ole Gunnar Solskjaer…

« Paul est notre joueur, pas celui de Raiola »