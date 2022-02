Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Haaland… L’été de tous les dangers pour Leonardo ?

Publié le 3 février 2022 à 19h30 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait être contraint de dénicher le successeur de Kylian Mbappé pour l’été prochain en raison de la réticence du Français à prolonger son contrat. Cependant, l’opération Erling Braut Haaland semblerait tourner au vinaigre pour le PSG et il en serait de même dans le dossier Paul Pogba.

En raison de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, qui a déjà pris un engagement moral envers le Real Madrid dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat en juin prochain comme le10sport.com vous l’a révélé le 6 janvier dernier, les décideurs du PSG sont dans l’obligation de préparer la succession du numéro 7 du PSG. Et parmi les différentes options prises en considération par la direction sportive emmenée par Leonardo et du côté de Doha, deux noms avaient été retenus lors du dernier mercato estival : Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski, toujours selon les informations du 10sport.com divulguées en août dernier. Pour ce qui est de l’attaquant du Borussia Dortmund, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au BvB qui sera effective à compter du 31 mai, le PSG voit le vent considérablement tourner alors qu’une prolongation de contrat de Mbappé serait plus que délicate puisqu’il n’y aurait aucune avancée à signaler à l’instant T.

Kylian Mbappé vers le Real Madrid, et Haaland prêt à le suivre ?

Ces derniers temps, Erling Braut Haaland a poussé un coup de gueule à la presse allemande en raison d’une pression de la part de ses dirigeants quant à une décision finale sur son avenir. L’international norvégien a tenu à affirmer que sa seule concentration était focalisée sur le football et non ce qui se passe autour, mais qu’il devrait inéluctablement trancher. Son agent Mino Raiola aurait pour sa part selon The Transfer Window Podcast , en marge d’une entrevue avec les dirigeants du BvB qui lui auraient fait savoir que conserver Haaland pour une saison supplémentaire était leur plan, assuré à la direction du club allemand que son client partirait à la prochaine intersaison, soit à Manchester City, l’ancien club de son père, ou au Real Madrid. Et ESPN a confirmé la tendance ce jeudi. D’après la branche britannique du média, City aurait les armes à la fois financières et sportives afin d’accueillir Haaland. Néanmoins, la priorité du Norvégien se porterait sur un transfert en Liga et plus particulièrement au Real Madrid. Le PSG semblerait être totalement hors course dans l’opération Erling Braut Haaland. De quoi relancer la succession de Kylian Mbappé. De plus, ce ne serait pas le seul échec qui se dessinerait pour Leonardo et le PSG en marge du prochain mercato estival.

