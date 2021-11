Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane… Al-Khelaïfi a déjà tout prévu !

Publié le 24 novembre 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que les rumeurs s’intensifient concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, le PSG resterait détendu face à la situation.

« Rester à Paris cette saison ? Je pensais avoir été clair. J'ai dit que j'ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine. Je suis content au PSG. C'est un fait. Ce n'est pas discutable, je suis content à Paris. (...) Manchester United ? On n'est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club le PSG. » Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc face à Manchester City, Mauricio Pochettino n’a bien évidemment pas échappé aux questions concernant son avenir. Alors que le10sport.com vous annonçait dernièrement que le PSG n’excluait plus la possibilité de séparer de son entraîneur, ce dernier ne resterait pas insensible non plus à l’intérêt de Manchester United. D’après la presse britannique, Pochettino serait même prêt à rejoindre Old Trafford dès maintenant, une situation qui n’inquiéterait pourtant pas le PSG.

Le PSG ne s’inquiète pas du cas Pochettino