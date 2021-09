Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris déjà en contact pour Haaland ? La réponse

Publié le 13 septembre 2021 à 22h50 par La rédaction

Certains médias annoncent aujourd’hui que le PSG a déjà pris contact dans le dossier Haaland en vue d’une offensive en juin prochain. Analyse.

Selon les informations de 90min , le PSG a d’ores et déjà initié des premiers contacts avec des proches d’Erling Haaland et notamment avec son agent Mino Raiola, en vue d’une offensive l’été prochain sur le buteur norvégien, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024 mais qui disposera d’une clause libératoire à 75 millions d’euros en fin de saison.

Inévitable