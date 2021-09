Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé entre le Real Madrid et Haaland ? La réponse

Publié le 13 septembre 2021 à 15h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait l'intention de recruter Erling Haaland en 2022 et aurait même trouvé un accord verbal avec le joueur. Mais en réalité, il n'en est rien.

L’avenir de Kylian Mbappé devrait, de nouveau, faire les gros titres à l’approche du prochain mercato estival. Et pour cause, le joueur du PSG voit son bail expirer à la fin de la saison et pourrait bien rejoindre le Real Madrid. Pour le remplacer, le club parisien a les idées claires. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, les dirigeants voudraient miser sur Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé. Selon 90min , Leonardo aurait même entamé des discussions avec son agent, Mino Raiola, pour prendre la température. Et le PSG a reçu une excellente nouvelle ce lundi.

Aucun accord verbal entre le Real Madrid et Haaland