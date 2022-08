Foot - Mercato - PSG

Nouvelle sortie énigmatique sur le transfert de cet indésirable

Annoncé sur le départ vers Everton depuis plusieurs jours, Idrissa Gueye n’a toujours pas quitté le PSG. L’international sénégalais est d’accord avec son ancien club, au contraire de Paris, les négociations ont même été stoppées. Interrogé sur le sujet, Frank Lampard, l’entraîneur d’Everton, a été très direct.

Le PSG attend toujours de commencer réellement son dégraissage. Hormis les ventes de Thilo Kehrer et Arnaud Kalimuendo, le club de la capitale n’a pas réussi à se séparer des gros salaires de son effectif. Christophe Galtier a pourtant été clair, notamment sur la situation de Mauro Icardi, il souhaite réduire au maximum son groupe.

Idrissa Gueye fait lui aussi partie des joueurs qui sont amenés à quitter le PSG cet été. L’international sénégalais n’entre pas dans les plans de Galtier et intéresse Everton, son ancien club. Gueye est tenté par un retour en Angleterre, il a même déjà trouvé un accord avec les Toffees . Cependant, les négociations avec le PSG ont été stoppées.

Lampard on Idrissa Gueye "He's a player for PSG. It's as simple as that. You can draw your own conclusions" #EFC