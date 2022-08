Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle annonce fracassante sur le transfert de Navas

Alors que Christophe Galtier entend établir une hiérarchie au poste de gardien, Keylor Navas aurait décidé de quitter le PSG. Naples le suit avec attention et les négociations avec Paris continuent. Luciano Spalletti, l’entraîneur du club napolitain, s’est exprimé sur ses besoins à ce poste.

Dès lors que le PSG a bouclé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas savait que son avenir pouvait s’écrire ailleurs. Sûr de ses qualités, l’ancien portier du Real Madrid a décidé de poursuivre l’aventure avec le PSG. Même si Donnarumma a été loin d’être irréprochable, Navas n’a pas eu un temps de jeu suffisant.

Cette saison, Christophe Galtier entend bien établir une hiérarchie. Gianluigi Donnarumma sera le numéro 1, Keylor Navas son remplaçant. Pour retrouver du temps de jeu, le Costaricain préfère donc aller voir ailleurs. Naples est très intéressé et les discussions avec le PSG battent leur plein, manque un accord.

Luciano Spalletti explains why Napoli are not yet Scudetto contenders despite their new signings and potential arrival of Keylor Navas too. ‘We have less experience and probably less character than before.’ https://t.co/NkLgAEzx5n #Napoli #SerieA #NapoliMonza #SerieATIM #PSG