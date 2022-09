Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle menace révélée pour cette priorité de Campos

Publié le 14 septembre 2022 à 23h15 par Jules Kutos-Bertin

Brillant depuis son arrivée au Milan AC, Rafael Leao intéresse le PSG. Après l’avoir fait venir au LOSC, Luis Campos souhaite l’attirer au sein du club de la capitale. Cependant, Paris n’est pas seul puisque Pep Guardiola apprécie son profil et voudrait le voir rejoindre Manchester City.

Depuis son arrivée au Milan AC, Rafael Leao a montré toute l’étendue de son talent. Déjà prometteur au LOSC, l’international portugais est passé dans une autre dimension avec le club lombard, de quoi attiser les convoitises. Après l’avoir fait venir au LOSC, Luis Campos se verrait bien le rapatrier au PSG.

Le Milan AC veut le prolonger

Mais en Italie, l’idée n’est pas absolument pas de le vendre. Même si le PSG a les capacités financières pour s’offrir Rafael Leao, le Milan AC souhaite bâtir son équipe autour de lui et donc le prolonger. Il faudra être convaincant vu le nombre de prétendants…

Manchester City aussi sur les rangs