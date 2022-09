Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos travaille sur un transfert XXL pour janvier

Publié le 14 septembre 2022 à 22h45 par Bernard Colas

Cet été, Luis Campos a tout tenté pour recruter Milan Skriniar au Paris Saint-Germain, sans succès. L’international slovaque de 27 ans est donc resté à l’Inter, sans pour autant renouveler son bail prenant fin à l’issue de la saison. De quoi inciter le PSG à poursuivre son forcing dans ce dossier.

Priorité du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar n’a pas posé ses valises dans la capitale malgré le forcing de Luis Campos. Pourtant, le défenseur slovaque est actuellement dans sa dernière année de contrat avec l’Inter, ce qui n’a évidemment pas échappé au club de la capitale, prêt à repasser à l’action.

Le PSG veut relancer le dossier Skriniar

Ce mercredi, L’Équipe a révélé dans ses colonnes que le PSG avait d’ores et déjà prévu de lancer une nouvelle offensive pour Milan Skriniar en janvier. Le recrutement d’un défenseur reste une priorité pour les décideurs parisiens, qui n’ont pas changé d’avis après la blessure de Presnel Kimpembe, absent six semaines. Le PSG se tient donc prêt, et cela bougerait déjà en coulisse.

Skriniar et le PSG discuteraient encore ensemble