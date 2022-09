Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar-Mbappé, du nouveau sur le clash

Publié le 18 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si les relations entre Neymar et Kylian Mbappé ne semblent clairement pas au beau fixe depuis maintenant quelques mois au sein du PSG, Luis Campos assure que l’attaquant français n’a jamais réclamé le départ de son partenaire brésilien pour envisager de prolonger son contrat en mai dernier.

Comme l’a symbolisé le penaltygate face à Montpellier (victoire 5-2) en début de saison lors de la 2e journée de championnat, les rapports entre Kylian Mbappé et Neymar, autrefois idylliques, ont bien changé, et les deux attaquants stars du PSG n’affichent plus la même complicité. Et en dépit de cette situation qui fait couler beaucoup d'encre, Luis Campos a tenu à relativiser ce malaise entre les deux joueurs.

Mercato - PSG : Le transfert de Kylian Mbappé est annoncé pour 2023 https://t.co/GJvd2rkCT3 pic.twitter.com/mPJyN3TTYw — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« J’ai entendu dire que Mbappé avait demandé son départ »

Interrogé sur RMC Sport, le conseiller sportif du PSG a coupé court aux rumeurs sur Neymar et Mbappé, réagissant notamment aux informations qui avaient annoncé que Kylian Mbappé avait fixé comme condition la vente de Neymar durant le mercato estival pour prolonger son contrat dans la capitale, en fin de saison passée : « Neymar n’était pas sur le départ. J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux. On a toujours compté sur les trois devant », a d’abord confié Campos.

Campos défend Neymar