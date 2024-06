Mercato - PSG : Mission impossible pour ce joueur à 80M€ ?

La rédaction

Une fois n’est pas coutume, le PSG compte bien profiter du mercato estival pour améliorer son effectif. Plus que jamais, et notamment parce que Luis Enrique l’a souhaité publiquement, les Franciliens risquent bien de dégainer le chéquier et recruter à tous les postes. En défense centrale, les Champions de France seraient sur les traces de William Saliba. Mais le dossier s’annonce extrêmement compliqué.

Depuis l’ouverture du marché des transferts le 10 juin dernier, le PSG a déjà pu officialiser une première arrivée, en la personne de Matvey Safonov. Mais le portier russe ne sera évidemment pas l’unique élément à rejoindre le Parc des Princes au cours des prochaines semaines. En Angleterre, on annonce que William Saliba intéresse les rouges et bleus. Mais Arsenal n’entendrait pas se laisser faire.

Le PSG s’intéresserait à William Saliba

D’après les informations de CaughtOffside , le PSG serait sur les traces de William Saliba. La source britannique précise également que le Real Madrid serait dans le même cas de figure. Aucun état de potentielles négociations n’est effectué à ce stade.

Arsenal ne serait pas vendeur