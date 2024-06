EXCLU - Mercato : Ugarte, le PSG n’est pas vendeur

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si le PSG a effectivement reçu des sollicitations pour Manuel Ugarte, le milieu de terrain uruguayen ne fait pas partie des plans de départ de l’été. Selon nos informations, Luis Enrique compte sur lui pour la saison prochaine.

A l’instar de Vitinha à l’été 2022, Manuel Ugarte a été l’invité surprise du mercato 2023 dans le secteur du milieu de terrain. Lui-aussi poulain de l’écurie de Jorge Mendes, l’Uruguayen a vu le PSG dégainer le prix de sa clause libératoire (comme pour Vitinha). Un montant de 60M€ pour écarter la concurrence très forte à l’époque, notamment de Manchester City. Et après des débuts convaincantes, Manuel Ugarte n’a pas réussi à confirmer ses bonnes prestations de l’automne. En glissant peu à peu sur le banc de touche, le soldat de Luis Enrique a vu son avenir devenir un sujet du mercato estival.

▶️Au sein du PSG, l’osmose est totale entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos. Comme rarement depuis 2011 à Paris, on avance et pousse dans le même sens au sein de la directionhttps://t.co/UQKG7Mm6Tc — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 29, 2024

Des intérêts pour Manuel Ugarte

Depuis quelques jours, le nom de Manuel Ugarte commence à circuler dans la rubrique mercato. Il serait question d’intérêts de grands clubs comme Manchester United ou l’Atletico de Madrid, déjà présent l’été dernier pour l’ancien milieu du Sporting Lisbonne. Selon nos sources, ces intérêts sont réels. Notamment du côté de Manchester United, malgré des moyens financiers limités. Pour autant, du côté du PSG, Manuel Ugarte n’est pas un sujet du mercato.

Luis Enrique compte sur lui

Selon nos informations, le PSG compte bien sur Manuel Ugarte et ne souhaite pas le vendre cet été. Luis Enrique compte sur lui pour la saison prochaine et n’a pas émis le souhait de le voir partir. Manuel Ugarte fait partie du projet. Reste à savoir si Paris maintiendra sa position en cas d’offre XXL. A ce jour, difficile d’imaginer un club comme Manchester United dégainer une proposition impossible à refuser. Comme révélé par le10sport.com, les Mancuniens n’ont pas la possibilité d’investir massivement et doivent revoir leur stratégie de recrutement sur des profils plus « raisonnés ». Ils sont notamment sur Youssouf Fofana (AS Monaco), bien plus abordable financièrement qu’un Manuel Ugarte.