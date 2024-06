Mercato - PSG : Transfert à 60M€, Luis Enrique lâche une énorme annonce en privé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le mercato estival du PSG est animé par le possible départ de Manuel Ugarte. Un an seulement après son arrivée, le numéro 4 serait sur le départ, alors que Manchester United serait très intéressé par son transfert, qui pourrait revenir à 60M€. En interne, Luis Enrique aurait déjà prévenu l’Uruguayen qu’il ne comptait plus sur lui.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par plusieurs arrivées, mais également par certains départs. En effet, à l’instar de l’été précédent, le club de la capitale va chercher à dégraisser son effectif, et va tenter de se débarrasser de certains éléments jugés indésirables. Mais Paris pourrait également se séparer d’un joueur avec une belle valeur marchande afin de réaliser une belle vente.

Euro 2024 : Un joueur du PSG brille grâce à Luis Enrique ! https://t.co/HoWvzFbyhR pic.twitter.com/E4k73MtRkr — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

En cas de départ d’Ugarte, le PSG veut récupérer 60M€

Cela pourrait directement concerner Manuel Ugarte. Si le PSG n’a pas poussé le milieu défensif de 23 ans vers la sortie, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre un départ de l’Uruguayen en cas de belle offre. Manchester United et à ce jour le club le plus intéressé, alors que le PSG espère clairement récupérer le montant de son investissement de l’été dernier (60M€) en cas de vente…

Luis Enrique ne compte plus sur Manuel Ugarte