Mercato - PSG : Messi, Ramos... Doha peut toucher le pactole !

Publié le 8 février 2022 à 1h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé quatre coups à 0€ : Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Alors qu'aucun de ces joueurs n'a réussi à s'imposer pleinement à Paris, le Qatar pourrait remporter un joli pactole en cas de vente à l'été 2022. Analyse.

Touché par la crise liée au coronavirus, à l'instar de tous les clubs, le PSG a recruté malin à l'été 2021. En effet, Leonardo a multiplié les coups à 0€ pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino. Plus précisément le directeur sportif du PSG a profité des fins de contrat de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Et alors que ces quatre recrues sont en difficulté cette saison, le PSG pourrait se décider à les vendre à l'été 2022 pour faire une grosse plue-value.

Messi, Ramos, Wijnaldum et Donnarumma pourraient rapporter gros au PSG