Mercato - PSG : Messi ignore les rumeurs sur son retour au Barça

Publié le 7 août 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Auteur de débuts fracassants avec le Paris Saint-Germain cette saison, Lionel Messi a fait un petit détour par Barcelone ce dimanche. Forcément, il n’a pas pu échapper aux questions sur son retour au FC Barcelone, alors que de plus en plus de médias catalans assurent qu’un tel scénario est plus que possible.

Ce n’est jamais vraiment conseillé de revenir avec son ex... sauf peut-être si il s'appelle Lionel Messi ! Depuis son départ en 2021, le septuple Ballon d’Or est régulièrement réclamé, avec le président Joan Laporta qui en a remis une couche tout récemment, en déclarant : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça ».

Messi ne répond pas aux journalistes catalans

Au lendemain de sa démonstration face à Clermont lors de la première journée de Ligue 1 (5-0), Lionel Messi est apparu à l’aéroport de Barcelone El Prat ce dimanche, comme on peut le voir dans une vidéo tournée par Deportes Cuatro et relayé par le correspondant français Florent Torchut. Une foule de journaliste était présente pour l’accueillir et les questions sur son retour au Barça ont fusé, mais la star du PSG est restée muette et n’a pas lâché le moindre indice.

