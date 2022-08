Foot - Mercato - PSG

Mercato : Ça bouge pour le transfert de ce crack du PSG

Publié le 7 août 2022 à 21h00 par Quentin Guiton

Le PSG pourrait bien acter un nouveau départ cet été. En effet, le club de la capitale a reçu une offre de l’Eintracht Francfort pour son jeune milieu Eric Junior Dina-Ebimbe. Ce dernier est même déjà d’accord pour ce transfert. Ce dimanche, la presse allemande vient confirmer que l’Eintracht Francfort a bien ciblé Dina-Ebimbe pour son milieu de terrain…

D’ici la fin du mercato, le PSG doit vendre. Après Georginio Wijnaldum parti en prêt du côté de l’AS Rome, le départ d’Eric Junior Dina-Ebimbe serait lui aussi en bonne voie. Déjà le 4 août, le10sport.com vous révélait que le jeune crack de 23 ans était en partance pour l’Eintracht Francfort. Et récemment, toujours selon nos informations, le PSG a reçu une offre de 7M€ de la part du club allemand. De son côté, le joueur est déjà ok pour le transfert. Le dossier est donc très bien engagé.

L’Eintracht Francfort bien intéressé par Dina-Ebimbe…

Et ce dimanche, Christopher Michel, journaliste pour Sport1 , fait le point sur le dossier. S’il dément le fait que les négociations entre le PSG et l’Eintracht Francfort soient proches de leur aboutissement, il confirme qu’Eric Junior Dina-Ebimbe figure bien tout en haut de la shortlist de club allemand. Et la débâcle contre le Bayern Munich pourrait accélérer les choses. En effet, Oliver Glasner voudrait rapidement attirer un nouveau milieu central dans son effectif. Et le profil polyvalent du milieu du PSG serait fortement apprécié.

…mais doit vendre avant de se lancer sur lui

Mais un problème demeure. L’Eintracht Francfort va devoir faire de la place dans son effectif pour Dina-Ebimbe. Ainsi, les ventes de Filip Kostic, Evan N'Dicka ou Daichi Kamada seraient nécessaires.