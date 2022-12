Mercato - PSG : Messi en guerre avec Laporta, son avenir déjà réglé

Thibault Morlain

En 2021, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone et s’est par la suite engagé avec le PSG. Depuis, un retour en Catalogne est régulièrement évoqué pour La Pulga. Cela sera-t-il possible à l’été 2023 alors que Messi arrive au terme de son contrat avec le club de la capitale ? En Espagne, on a donné de nouveaux éléments de réponse à ce sujet.

A Barcelone, on rêve de revoir Lionel Messi au Camp Nou. Joan Laporta ne s’en cache pas, c’est l’un de ses objectifs. Il y a d’ailleurs une ouverture puisque le joueur du PSG est en fin de contrat. Mais voilà que selon les informations de Mundo Deportivo , un retour de Messi au Barça semble plus compliqué que jamais…

Une relation rompue avec Laporta

Lionel Messi au FC Barcelone ? MD a du mal à y croire, notamment pour des raisons économiques. Mais pas seulement. En effet, le média ibérique précise que cela serait toujours très tendu entre l’Argentin et Joan Laporta, notamment suite aux coulisses de son départ du Barça.

Une prolongation au PSG pour Messi

Seul un appel de Joan Laporta à Lionel Messi pourrait remédier à cela, mais dans l’entourage de l’Argentin, on assure n’avoir aucun contact avec le FC Barcelone. De plus, le clan Messi a confirmé que la prolongation se rapprochait pour La Pulga. A 90%, Lionel Messi signera un nouveau contrat avec le PSG.