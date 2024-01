Mercato - PSG : Mbappé va partir, c'est confirmé ?

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Le joueur du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale, et il pourrait donc quitter gratuitement Paris l'été prochain. Selon Daniel Riolo, le champion du monde aurait déjà pris sa décision, et il ne sera plus parisien l'année prochaine.

Les dirigeants du PSG ne savent pas encore s'ils pourront compter la saison prochaine sur Kylian Mbappé. L'attaquant parisien sera en fin de contrat en juin, et il n'a toujours pas prolongé son contrat. Le champion du monde n'aurait toujours pas annoncé sa décision au club de la capitale, mais il aurait déjà fait son choix selon certains.

Mbappé va quitter le PSG selon Daniel Riolo

Au micro de l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur le cas Luis Enrique. Le journaliste s'est montré critique envers certains choix du coach du PSG, et il a même affirmé que l'un de ses choix aurait poussé Kylian Mbappé à quitter le club de la capitale. « Il (Luis Enrique) m’a encore agacé dimanche (après le match nul face à Brest) à ne pas répondre, à bricoler son équipe comme il a envie de la bricoler. Ça, il en est libre, il est l’entraîneur, il choisit les positionnements aberrants de Beraldo, ce qu’il a décidé absolument de faire de Mbappé qui d’ailleurs provoquera son départ. »

Mbappé n'aimerait pas jouer en pointe