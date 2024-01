Mercato - PSG : Mbappé va encore snober le Real Madrid ?

Hugo Chirossel

Dimanche soir, Foot Mercato a lâché une bombe dans le dossier Kylian Mbappé, en annonçant que ce dernier avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid. Une information démentie ce lundi par l’entourage du joueur auprès de RMC. Un dossier qui reste donc encore flou, même si l’optimisme est de mise du côté du PSG.

Les années passent et une question demeure : Kylian Mbappé sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2024, le capitaine de l’équipe de France est maître de son destin. Depuis le 1er janvier dernier, il est libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix. Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois durer un moment, pourtant d’après Foot Mercato , il serait déjà terminé.

PSG : Mbappé les a tous régalé ! https://t.co/8NbUgLbDYe pic.twitter.com/i8YN6QHGWS — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

«Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix»

En effet, FM a annoncé dimanche soir que Kylian Mbappé avait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid au terme de son contrat avec le PSG. Il y a quelques jours, après la victoire face à Toulouse lors du Trophée des champions, l’international français avait pourtant lui-même déclaré qu’il n’avait pas encore fait son choix. « Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir », a-t-il confié.

Le PSG est optimiste pour Mbappé