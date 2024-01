Mercato - OL : C'est bouclé pour un transfert à 15M€ !

La rédaction

Avec les absences de Mama Baldé et Ernest Nuamah, partis disputer la CAN, conjuguées au départ de Jeffinho cet hiver, l'attaque de l'OL se retrouve décimée. Pour pallier ce manque, le club rhodanien a décidé de s'activer sur le mercato hivernal. Selon les informations de L'Équipe, l'OL va bientôt enregistrer l'arrivée de Malick Fofana, ailier de La Gantoise, moyennant 15M€ hors bonus.

« On n'est que trois offensivement (avec Rayan Cherki et Diego Moreira). Je laisse le club travailler. Nous, sur le terrain, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, on verra pour le reste » . Ces mots prononcés par Alexandre Lacazette, après la victoire face à Pontarlier (0-3) ce dimanche en Coupe de France, en disait long sur l'actuel effectif de l'OL.

Une attaque décimée à l'OL

Fofana est attendu à l'OL dans les prochaines heures